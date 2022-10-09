Больше 1,5 млн рублей похитили у пенсионеров в Ижевске за сутки

Каждому пожилому человеку поступил звонок на домашний телефон Фото: Архив «КП» в Ижевске

7 октября в столице Удмуртии в полицию обратились пять пенсионеров в возрасте от 80 до 88 лет. Они рассказала о хищении средств на общую сумму более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, каждому пожилому человеку поступил звонок на домашний телефон. Мошенники убедили их передать деньги для освобождения родственников от уголовной ответственности.

По четырем фактам возбуждены уголовные дела, одно находится на стадии возбуждения. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступлений.

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