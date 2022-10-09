Гороскоп на 10 октября: Стрельцы узнают тайну и не смогут посплетничать, а Весам пора провести чистку в мессенджере

Прогноз для всех знаков зодиака на понедельник Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

В этот день Овнам дадут о себе знать сразу несколько поклонников. Однако не теряйте бдительность, остерегайтесь подделок. Кто-то из ваших ухажеров имеет не самые благородные намерения.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют Тельцам не откладывать перемены в жизни на следующий понедельник, а начать их реализовывать уже сегодня. У вас совсем не будет времени раскачиваться и приходить в себя, пора брать быка за рога и включаться.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательны к мелочам и не совершайте промахов, которые вам потом будут долго припоминать. Звезды говорят, что вам необходимо четко разделять личное и профессиональное, иначе негативных последствий не избежать.

РАК

У вас появится шанс проявить себя, однако от принятия жизненно важных решений стоит воздержаться. Отложите вопрос на завтра, иначе рискуете пожалеть об этом. Помните: терпеливые получают самое лучшее.

ЛЕВ

Настал отличный момент для того, чтобы проложить путь к себе. Звезды рекомендуют пойти к психологу и поговорить о том, что вас давно беспокоит. Или встретьтесь с близким другом, который готов вас выслушать.

ДЕВЫ

Не избегайте приглашений на встречу. Общайтесь, будьте любознательны, а главное — не ведитесь на провокации. Вашей суперсилой станет уход от конфликтов.

ВЕСЫ

Пора избавляться от вредных привычек. Прекратите таскать печенье у коллег, не листайте соцсети по утрам, заблокируйте того самого раздражающего в мессенджере. Звезды знают, о чем говорят. При таком подходе все получится.

СКОРПИОН

Если вам вдруг захотелось драйва и хулиганства, то пора начинать. Однако действуйте с осторожностью и убедитесь, что ваши задумки безопасны. В первую очередь, для ваших верных друзей, которые непременно поддержат вас на пути к безумству. Ну и фотографируйте ваши подвиги, однажды они помогут вам вспомнить, как бывает интересно рисковать.

СТРЕЛЕЦ

Абсолютно случайно (на самом деле нет) вы узнаете тайну своего близкого друга, однако не стоит домысливать. Лучше поговорите с ним и честно задайте все свои вопросы. Ну и совет от Звезд: не спешите делиться информацией с подругами. Понимаем, что сложно, но такое решение поможет сберечь вам дружбу.

КОЗЕРОГ

Перед вами будет стоять сложная задача, Козероги. Пора прекратить бегать от нового и выйти из зоны комфорта. Случайная встреча или внезапно подвернувшийся пост в соцсетях серьезно повлияют на вашу жизнь. Рискуйте!

ВОДОЛЕЙ

В этот день люди к вам буквальном потянутся, причем для этого вовсе не нужно будет становиться другим человеком. Вам всего-то и нужно расслабиться и получать удовольствие, поделать с этим вы все равно ничего не сможете.

РЫБЫ

Люди (и вы сами) сейчас ждут от вас простоты, искренности и открытого проявления чувств. Звезды говорят, что так вам и нужно поступить в любой непонятной ситуации. Удивительно, но жить тут же станет проще.

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