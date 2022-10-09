Дизельное топливо подорожало в Удмуртии за неделю

Интересно, что в Ижевске цена дизельного топлива оказалась выше, чем в других городах региона Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии с 27 сентября по 3 октября зафиксировали рост стоимости дизельного топлива. Как сообщает Удмуртстат, за неделю его цена выросла на 15 коп. и достигла 53,89 руб. в среднем по республике. При этом, например, в Ижевске его стоимость составляет 53,99 руб. за литр, а в Можге — 53,05 руб.

Вместе с тем не изменилась стоимость бензина АИ-92, который стоит 46,99 руб., как и неделю назад. Цена АИ-95 также не выросла — 50,88 руб. за литр, АИ-98 — 59,40 руб.

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