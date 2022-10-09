Глава Исследовательского центра рассказала жителям Удмуртии о порядке расчета выплаты при выходе на больничный

Чтобы рассчитать размер выплаты, необходимо выполнить три шага Фото: Архив «КП» в Ижевске

Наталья Голованова, глава Исследовательского центра SuperJob, рассказала, как вычислить размер выплаты при выходе на больничный и в каких случаях необходимо оформить листок нетрудоспособности. Как пишет RT, сумма, получаемая за период временной нетрудоспособности, зависит от стажа работы.

По словам Натальи Головановой, если общий стаж работы составляет менее пяти лет, то за время болезни сотруднику выплачивают 60% среднего заработка, если от 5 до 8 лет — 80%, а более 8 лет — 100%. Теперь необходимо рассмотреть алгоритм для подсчета выплаты.

Во-первых, необходимо вычислить свой средний дневной заработок, учитывая все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. Для этого зарплату за два предыдущих календарных года разделите на 730 дней. Отмечается, что особенно важно учитывать лимиты расчета. В частности, в 2021 году он составлял 966 тыс. руб., в 2020-м — 912 тыс. руб., а в 2022-м — 1 032 000 руб.

Во-вторых, полученную сумму необходимо умножить на количество дней нетрудоспособности и на коэффициент, зависящий от страхового стажа (те самые 60, 80 и 100%). После рассчитайте общий трудовой стаж (из трудовой книжки) и окончательную сумму выплат.

В-третьих, учите подоходный налог. То есть из расчетной суммы вам предстоит вычесть 13%.

По словам эксперта, если в последние два года вы не работали или почти не работали, то бухгалтер рассчитает ваш больничный исходя из минимального размера оплаты труда + районный коэффициент, если он установлен в регионе. При этом есть категории работников, для которых существует исключение, например находящиеся в отпуске по беременности и родам.

По словам Натальи Головановой, в случае болезни лучше не идти на трудовые подвиги, а сделать небольшую паузу. «Оформив больничный лист и оставшись дома, вы избавите от возможной инфекции коллег и быстрее поправитесь сами», — подчеркнула эксперт.

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