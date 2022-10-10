57-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство жены

Мужчина догнал ее у лесопосадки и нанес удары ножом Фото: Амир Закиров

57-летнего жителя Удмуртии признали виновным в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Удмуртии.

Установлено, что вечером 23 апреля 2022 года мужчина вместе с потерпевшей находились дома и вместе выпивали. Во время застолья между супругами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес женщине несколько ударов. Та смогла выбежать из дома в сторону лесопосадки.

Мужчина догнал свою сожительницу и продолжил свои, снова нанеся множество ударов по лицу и телу. После достал кухонный нож и нанес женщине еще два удара: в шею и грудь. Смерть потерпевшей наступила от полученных травм.

Обвиняемый спрятал тело в лесопосадке и скрылся с места преступления. Позже он заявил в полицию об исчезновении жены, тем самым пытаясь избежать ответственности за содеянное.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

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