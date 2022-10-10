Аналитики рассказали жителям Удмуртии при каких обстоятельствах может случиться падение рубля

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» сообщил о нескольких возможных сценариях Фото: Мария Бакланова

Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» сообщил о нескольких сценариях, при которых возможно падение курса рубля. Об этом рассказал RT.

По словам эксперта, такое может произойти, если иностранные инвесторы смогут начать продавать российские активы и вывозить из страны полученные средства после конвертации их в валюту. Также это возможно при наложении западных санкций на Национальный Клиринговый Центр.

Некоторое время назад аналитик Владислав Антонов допустил вероятность падения рубля в конце 2022 года из-за антироссийских санкций.

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