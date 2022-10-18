Яркие вспышки и отключение электричества в нескольких микрорайонах Ижевска

Была повреждена воздушная линия электропередачи Фото: архив КП

Сегодня, 18 октября, около 17:45 жители Ижевска заметили в небе странные вспышки. Сразу после них на некоторых улицах Индустриального и Устиновского районов произошло отключение электричества.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, была повреждена воздушная линия электропередачи (100 кВ) во время работы строительного крана.

«‎Автоматика отработала как надо: потребители были запитаны по резервным линиям электроснабжения», ‎– сообщил глава города.

В настоящее время специалисты «‎Удмуртэнерго» заняты оценкой поврежденной линии. После чего будет принято решение о ее ремонте или восстановлении подачи электроснабжения.

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