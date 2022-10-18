Движение есть: ремонтные работы на дорогах Ижевска идут к завершению

«Комсомолка» проверила готовность автомагистралей после ремонта. Фото: Мария Бакланова

6 мая дороги столицы Удмуртии начали капитально ремонтировать. Изменения предусматривались на семи улицах, из которых шесть были на восстановлении в рамках национального проекта:

1) Улица Кирова (от ул. Песочной до ул. Горького);

2) Улица Новая в поселке Машиностроителей;

3) Улица Олега Кошевого;

4) Улица Гагарина (от ул. Областной до ж/д вокзала);

5) Улица Леваневского;

6) Дорога от Сарапульского тракта до совхоза Медведево;

7) Переулок Северный.

Напомним, что начало работ было положено 6 мая. По срокам весь ремонт должен был закончиться к середине октября. Что же происходит на этих улицах и участках дорог на сегодняшний день?

УЛИЦА НОВАЯ

Сезон дорожных работ в этом сезоне начался именно здесь. Отремонтировать должны были 700 метров полотна – уложить два слоя асфальта, привести в порядок бордюры и тротуары. Работы выполнили, но дорожное полотно не прошло лабораторных испытаний. Жителей микрорайона качество проведенного ремонта тоже не устроило.

Дорожные работы на улице Новой продолжаются. Фото: Мария Бакланова

«Нам сказали, что сначала сделают дорогу, а потом и тротуар. Посмотрите, все разбито. Повыше как все хорошо обустроили! А у нас раньше между домами 108 и 110, 110 и 112 были лежачие полицейские. Сейчас их убрали, в дождь вода затекает во дворы. Вы же видите, что под уклон идет заезд. И лежачие полицейские, раз ливневки нет, нужно вернуть. И тротуары наши отремонтировать», – поделилась жительница микрорайона Светлана Николаевна.

Лежачие полицейские не восстановили. Фото: Мария Бакланова

УЛИЦА ОЛЕГА КОШЕВОГО

Здесь можно заметить выглядывающие над проезжей частью колодцы. Пешеходы вынуждены обходить «благоустроенные тротуары» по обочине. Работающей техники мы здесь не увидели.

На улице Олега Кошевого пока только прошли фрезой. Фото: Мария Бакланова

УЛИЦА ГАГАРИНА

Со 2 августа ремонт этой дороги, по словам жителей, практически остановился. Спустя полтора месяца, в середине сентября, администрация города решила сменить подрядчика.

Улица Гагарина по большей части отремонтирована. Фото: Мария Бакланова

В прошлую пятницу, 14 октября, работы были практически закончены. Хотя для движения доступны обе полосы в сторону «Хозяйственной базы», но колодцы по сей день вызывают негодование у водителей. В настоящее время идет засыпка гравия между трамвайными путями и ремонт тротуаров.

УЛИЦА ЛЕВАНЕВСКОГО

Дорожные работы на участке дороги завершены, вот только не в полном объеме. Жители этого района рассчитывали, что ремонт продлится хотя бы до дома № 66, но на самом деле отремонтированная дорога появилась только у стадиона «Локомотив». На высокой скорости здесь не проехать.

Большая часть улицы Леваневского в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

А ВОТ И СЧАСТЛИВЧИКИ!

Дорога от Сарапульского тракта до совхоза Медведево. Фото: Мария Бакланова

В поселке Медведево появились асфальт, разметка и тротуар. Помимо этого района, все дорожные работы завершены также в Северном переулке .

Переулок Северный обновили. Фото: Мария Бакланова

Обновилась и главная дорога микрорайона Металлург – улица Кирова. Пока в августе на других улицах только начинались работы, здесь они уже были завершены. Сейчас рабочие уплотняют гравием пространство между рельсами трамвайных путей. К счастью для всех, это никак не влияет на скорость передвижения транспорта. А ведь еще в апреле эта магистраль была в ужасном состоянии.

Проезжая часть улицы Кирова отремонтирована. Фото: Мария Бакланова

В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА?

В подрядчике! Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что к работе предыдущей дорожной компании есть много претензий как по качеству проводимых работ, так и по срокам их выполнения. Поэтому было принято решение о расторжении контракта.

4 сентября был определен новый подрядчик – ДСК «Лидер», которому и предстояло завершить все начатые ремонтные работы.

Несмотря на смену подрядной организации, время окончания работ кардинально не меняется. Срок нового контракта истекает 30 октября.

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