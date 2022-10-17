«Комсомолка» сравнила по стоимости и качеству фермерские продукты и товары из магазинов Автор всех фото: Евгения Рябкова

Где вы приобретаете продукты? Мы сравнили два набора по стоимости и качеству. Оба примерно на тысячу рублей, но один – с полок обычного магазина федеральной сети, а второй – от мелких фермеров Удмуртии.

ЧТО НАШЛИ В ФЕРМЕРСКОМ ОТДЕЛЕ?

Фермерские пельмени нам показались более вкусными.

Пельмени – одно из самых популярных блюд, которое поможет быстро утолить голод. Вкус, безусловно, у каждого производителя свой. Будем тестировать!

Вся мясная продукция подразделяется на категории. Чем она выше, тем натуральнее и вкуснее конечный продукт. Большинство местных пельменей имеют на упаковке категорию А, что означает содержание мяса не менее 80%. В холодильниках сетевых магазинов лежат упаковки пельменей категории В (40-60% мяса). Категория Б (60-80%) нашлась с трудом, категории А не было совсем. Вес пачек составляет 800 г.

К пельменям мы решили приготовить салат из помидоров с растительным маслом. Подсолнечного масла, изготовленного в Удмуртии, не оказалось, но в регионе делают несколько видов льняного и конопляного масла. Цена за последнее оказалась слишком высокой, поэтому салат мы заправляли льняным.

Естественно, с овощами в магазине проблем не было. Привозные томаты в изобилии лежат на прилавках. А вот фермерских помидоров не оказалось, поэтому решили взять из собственного дачного урожая.

ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ ВКУСНОГО?

В Удмуртии большое количество сыроварен, на которых изготавливают козий, коровий, мягкий сыр и пармезан. На полках магазина широкий выбор продукта, но, как оказалось, все они от разных производителей. Купили две упаковки по 250 г – от крупного комплекса и частного хозяйства из Можги.

Вкуснейшая копченая рыбка!

Хоть копченый сом не входил в перечень покупок, устоять не получилось. К нему же в пару взяли и скумбрию. В масс-маркете найти сома не получится.

Из необычного от фермеров Удмуртии взяли напиток из чайного гриба с ананасовым соком – комбучу. Аналогов нет. В набор продуктов из масс-маркета положили питьевой йогурт. На сладкое – молочные коржики.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ?

Цены на фермерские и продукты масс-маркета оказались примерно одинаковыми, а иногда у первых даже ниже.

Продовольственный набор от фермеров обошелся в 964,48 рубля. В сетевом магазине потратили 904 рубля.

Так, например, пельмени категории А Игринского производителя стоят на 50 рублей дешевле, чем пачка категории Б из Подмосковья, – 249 рублей.

Сыр, копченая рыба стоят практически одинаково. Льняное масло из деревни Сепыч оказалось дороже привозного белорусского почти в два раза (цена – 199 руб. за 250 г). Уточним, что местное растительное масло разлито по стеклянным бутылочкам, крышки металлические. Тара привозного масла – пластиковая.

Коржик от большого хлебобулочного завода больше и наполовину дешевле, чем фермерский. Комбуча стоит 130 рублей, а жидкий йогурт – 79,89 рубля.

КАК НА ВКУС?

Вкусы у всех разные, но фермерские пельмени из поселка Игра сочные и вкусные, совсем как домашние. Фермерское льняное масло отличается от привозного – оно более вязкое и душистое. Также в послевкусии есть нотка горчинки. По внешним признакам масло не отличить.

Сарапульский копченый сом превзошел все ожидания. Сочная мякоть рыбы и ярко выраженный вкус. Скумбрия же в обоих магазинах по вкусу одинаковая.

Фермерская выпечка осталась рассыпчатой, а вот заводской немного потерял форму.

Коржик из Завьялова рассыпчатый, фабричный же немного потерял свою фактуру – отсырел внизу из-за запаянной целлофановой упаковки.

Главным открытием стала комбуча. Шипучий безалкогольный напиток. Приятно сочетаются фруктовая кислинка и привкус кваса. Для сравнения нужно было брать лимонад, но питьевой йогурт оказался в корзине из соображений пользы для организма.

СИЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА МАСС-МАРКЕТУ

Цены примерно схожи друг с другом, но если сравнивать по вкусу, то фермерские товары, на наш взгляд, все же лучше. Помимо продолжения своего производства фермеры экспериментируют со вкусом продуктов и находятся в постоянном поиске новинок. Товары местных фермеров находятся на прилавках экорынков и специализированных магазинов.

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