До +5 °С и без осадков ожидается в Ижевске 23 октября

Температура воздуха ночью опустится до отрицательных значений Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха днем составит +3..+5 °С, ночью — -3..-5 °С. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

Хорошего вам дня!

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