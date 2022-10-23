До +5 °С и без осадков ожидается в Ижевске 23 октября

Температура воздуха ночью опустится до отрицательных значений
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха днем составит +3..+5 °С, ночью — -3..-5 °С. Ветер юго-западный 8-13 м/с.
Хорошего вам дня!
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