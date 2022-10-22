В одной из квартир Ижевска произошел пожар из-за неисправного зарядного устройства

В Ижевске произошло два пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

За минувшие сутки пожарные-спасатели Удмуртии выезжали на пожар пять раз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии.

В Ижевске произошло два пожара. Один в квартире многоквартирного дома, причиной которого стало неисправное зарядное устройство. Стоит отметить, что оно не находилось на зарядке. Площадь пожара составила 1,5 кв. м. Другой пожар начался в нежилом доме на улице Бригадная. Площадь возгорания составила - 20 кв. м. Пожарными удалось спасти пенсионера 1960 года рождения.

Пожарными удалось спасти пенсионера 1960 года рождения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

В поселке Кез возник пожар в однокомнатной квартире, который смогли ликвидировать жители подручными средствами. Площадь пожара - 7 кв. м.

В деревне Адам Глазовского района загорелся мусор на открытой территории. Площадь пожара составила 5 кв. м., а в Можгинском районе в деревне Верхние Юри горел дом, баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 69 кв. м.

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