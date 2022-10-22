Арсений Шибанов из Ижевска покорил культовое шоу «Новые Танцы-2» на канале ТНТ

10–летний Арсений ворвался в мир танцев в 5 лет. Фото: телеканал ТНТ

22 октября в 21:00 на телеканале ТНТ в новом выпуске проекта «Новые Танцы-2» выступит участник из Ижевска – Арсений Шибанов. Арсению всего 10 лет, он много работает, если ему что-то не понятно – дорабатывает, всегда интересуется, как усовершенствовать свой танец. Об этом талантливом мальчике рассказала его хореограф Евгения Стерхова.

ПОПАЛ НА ПРОЕКТ СЛУЧАЙНО

10–летний Арсений ворвался в мир танцев 5 лет назад. Он очень старательный, делает все по максимуму. На проект юный танцор попал совершенно спонтанно. Вместе со своим хореографом он готовил соло для обычных соревнований, но получилось так, что вместе с командой «Пупсы Crew» Арсений поехал в Москву на чемпионат, где в этот период проходил кастинг на проект.

Арсений выступил на кастинге с хип-хоп фристайлом. Фото: телеканал ТНТ

Арсений выступил на кастинге с хип-хоп фристайлом. Обычно мальчик танцует под музыку то, что у него идет из головы. Но несколько заготовок по музыке и акцентам в танцах наставник для него приготовила. Благодаря таланту и подготовке у танцора из Ижевска все получилось, и он прошел в проект.

«Он был в шоке от происходящего, но ему понравилось абсолютно все. Он очень общительный ребенок. В соцсетях Арсений был подписан на ребят, которые тоже прошли кастинг, он был очень рад увидеть их и познакомиться с ними вживую. Никаких конфликтов не возникало, наоборот, он очень поддерживал других участников. Конфликты, соперники, зависть – это абсолютно не про него. Мы с ребятами в команде учимся тому, что между ними нет зависти и конкуренции. Главное – как выступил ты, а не остальные», – рассказала Евгения Стерхова.

Арсений сильно вырос после проекта. Фото: телеканал ТНТ

Хореограф также рассказала, что организаторы очень переживают за всех участников, интересуются, кто как себя чувствует, кто во что одет. В первую очередь на проекте все организовано для участников.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

Арсений сильно вырос после проекта, он обрел уверенность в себе. Он общается с классными ребятами, посмотрел на их возможности и что-то взял для себя.

«Я в восторге от проекта и считаю, что у Арсения большое будущее. Он всегда хочет учиться и пробовать что-то новое. Для него это еще одна ступень, которая помогла ему раскрыться, лучше проявить себя», – поделилась хореограф.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Новые Танцы-2» на ТНТ – это шоу, в котором принимают участие лучшие танцоры со всей России. Они сражаются в баттлах по четырем направлениям: соло, дуэт, дети и команда.

Баттлы продолжаются до тех пор, пока не останется по одному представителю каждого сегмента. В финал выходят лучшие дуэт, солист, команда и победитель детской категории, они же и разделят между собой семимиллионный призовой фонд.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще не зима: какая погода ждет жителей Ижевска на выходных 22-23 октября

Заговоренные яблочки и объятия: очередную партию мобилизованных проводили в Ижевске

22 октября на дорогах Удмуртии произошло два ДТП со смертельным исходом