Мужчину спасли пожарные в Ижевске при пожаре в доме на улице Степана Разина

Мужчину передали врачам скорой помощи Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

22 октября в столице Удмуртии пожарные спасли мужчину 1987 года рождения, который оказался в загоревшейся квартире в 9-этажном жилом доме по улице Степана Разина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Так, к моменту прибытия специалистов из окон первого этажа шел дым. Пожарные, войдя в здание, обнаружили сына хозяйки квартиры. Мужчина был в бессознательном состоянии, когда на него надели «Самоспасатель» и вывели на свежий воздух.

Пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Отметим, что за сутки 22 октября пожарные выезжали на тушения девять раз, еще четыре — на ликвидацию последствий дорожных аварий.

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