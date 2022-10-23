Трое жителей Удмуртии скончались от коронавируса за сутки

В ковид-центры госпитализировали 24 человека Фото: Архив «КП» в Ижевске

За последние сутки в Удмуртии выявили 295 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики. Трое болевших жителей скончались. Женщине было 92 года, мужчинам — 67 и 69 лет.

Еще 148 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, 13 — в тяжелом. В поликлиниках под медицинским наблюдением находится 3 318 человек. За последние сутки 24 человека госпитализировали в ковид-центры, выздоровели 324.

Всего вакцинировали 705 366 человек. Из них 564 677 получили второй компонент. 250 574 человека прошли ревакцинацию.

На 23 октября в Удмуртии зарегистрировано 221 215 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 213 051 человек выздоровел. 4 113 летальных случаев, из них 3 913 — с подтвержденным диагнозом.

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