У жителя Ижевска сгорели баня и предбанник

Пожар перебросился на соседний участок Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии @mchsUR

23 октября в Ленинском районе Ижевска, около 8 утра, загорелся частный дом на улице 1-ая Парниковая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Когда приехали спасатели горели частный дом и баня, которые находились под одной кровлей. Также была угроза перехода огня на соседний дом.

В результате пожара сгорели баня и предбанник. Кроме того повреждены чердак и кровля дома. Крыша на доме соседей также пострадала.

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии @mchsUR

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