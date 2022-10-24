Врачи Удмуртии спасли двух 12-летних девочек, которым стало плохо после самогона

Девочки попали в больницу в тяжелом состоянии Фото: Константин ИВШИН

В Удмуртии две 12-летние девочки попали в больницу с острой алкогольной интоксикацией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Девочки решили попробовать самогон и в результате отравились. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное и спасали детей. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«Организм подростка в несколько раз уязвимее к воздействию алкоголя, чем организм взрослого. Это связано с более быстрым метаболизмом, в результате которого этанол быстрее проникает в кровь, вызывая токсическое поражение. Поэтому тяжелое отравление может возникнуть даже из-за малых доз алкоголя, особенно при первом употреблении», - рассказала главный детский специалист-нарколог минздрава Удмуртии Светлана Садовникова.

Где и как именно подруги купили самогон не известно. В этом предстоит разобраться правоохранительным органам.

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