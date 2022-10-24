Мужчина сбил 16-летнюю девушку на регулируемом перекрестке в Удмуртии

Девушка получила травмы Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

23 октября в Воткинске около 18:45 24-летний водитель автомобиля «Ford Mondeo» сбил 16-летнюю девушку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло напротив 24 дома на улице Гагарина. Девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина сбил ее при проезде регулируемого перекрестка и после этого наехал на металлическое ограждение.

В результате аварии пешеход получила травмы.

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