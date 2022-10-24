Более 700 учеников эвакуировали из-за возгорания в одной из школ Удмуртии

Возгорание потушили сотрудники школы Фото: Ягульская школа в «ВКонтакте» @yagulschool

Сегодня около 11 часов утра стало известно о возгорании в столовой Ягульской школы Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, загорелся светильник.

По приезде спасателям сообщили, что возгорание уже потушили работники школы с помощью порошкового огнетушителя. По предварительным данным причиной назвали короткое замыкание в светильнике.

Эвакуировали 714 учеников и 43 человека из персонала школы. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Врачи Удмуртии спасли двух 12-летних девочек, которым стало плохо после самогона

У жителя Ижевска сгорели баня и предбанник

Тур по новостройкам Ижевска 26 ноября: поможем выбрать идеальную квартиру