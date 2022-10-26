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Общество26 октября 2022 4:26

Глава Удмуртии сообщил о выполнении в республике задач по частичной мобилизации

Он заявил об этом в прямом эфире 15 октября
Екатерина АРДАШЕВА
Последнюю группу бойцов отправили на переподготовку в воскресенье

Последнюю группу бойцов отправили на переподготовку в воскресенье

Фото: Мария Бакланова

Задачи, поставленные перед Удмуртией в рамках частичной мобилизации, выполнены, об этом глава региона Александр Бречалов заявил вечером 25 октября в прямом эфире ТРК «Моя Удмуртия».

«Те задачи, которые были поставлены перед республикой по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме», – сказал Александр Бречалов.

Также глава Удмуртии подчеркнул, что уже с субботы в республике не разносятся повестки, а последняя группа бойцов отправилась на переподготовку в минувшее воскресенье.

Однако, по словам Александра Бречалова, документы, которые бы регламентировали дальнейшую работу по организации процесса частичной мобилизации в Удмуртии, пока отсутствуют.

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