Глава Удмуртии сообщил о выполнении в республике задач по частичной мобилизации

Последнюю группу бойцов отправили на переподготовку в воскресенье Фото: Мария Бакланова

Задачи, поставленные перед Удмуртией в рамках частичной мобилизации, выполнены, об этом глава региона Александр Бречалов заявил вечером 25 октября в прямом эфире ТРК «Моя Удмуртия».

«Те задачи, которые были поставлены перед республикой по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме», – сказал Александр Бречалов.

Также глава Удмуртии подчеркнул, что уже с субботы в республике не разносятся повестки, а последняя группа бойцов отправилась на переподготовку в минувшее воскресенье.

Однако, по словам Александра Бречалова, документы, которые бы регламентировали дальнейшую работу по организации процесса частичной мобилизации в Удмуртии, пока отсутствуют.

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