Владелец KFC продаст свои рестораны в России бизнесменам из Ижевска

Актив оценили в 1,3 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 октября бизнесмены из Ижевска Андрей Осколков и Константин Котов из ООО «Смарт сервис ЛТД» подписали договор купли-продажи с американской компанией Yum! Brands о выкупе прав собственности на российские рестораны общественного питания KFC. Об этом сообщается на сайте компании.

Известно, что новые владельцы должны ребрендировать все рестораны KFC в России в Rostic’s. Кроме этого на рынке должны сохраниться все рабочие места.

По предварительным данным актив оценили в 1,3 млрд рублей.

После завершения сделки Yum! Brands должны покинуть российский рынок.

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