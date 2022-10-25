48 лет исполнилось современному зданию аэропорта Ижевска

Фото предоставлено АО «Ижавиа»

25 октября 1974 года около деревни Старое Мартьяново открыли новое здание аэропорта. Это был уже третий аэровокзал столицы Удмуртии.

Первым был аэродром в Пирогово – он работал в 1930-е годы. Но в войну понадобилась дополнительная площадка, и в районе современных улиц Ильфата Закирова и Камбарской построили новое здание. Нынешняя улица Молодежная была взлетно-посадочной полосой.

Шли годы, район у аэропорта заселили. И тогда появился третий аэровокзал.

Подробнее его историю также можно узнать из видео «Комсомолки». А о его прошлом и будущем мы писали здесь.

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