На Авангардной улице в Ижевске отключили отопление

Отопление отключили из-за аварийного ремонта на теплосетях Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска сообщают, что на улице Авангардной 31 октября отключили отопление из-за аварийного ремонта на теплосетях.

«У нас в офисе нет отопления. Что же в морозы будет?» – интересуется ижевчанка Екатерина.

Как сообщили в ответ на запрос «Комсомолки» в пресс-службе ПАО «Т Плюс», дефект выявили еще в выходные. Незамедлительно организовали ремонт, чтобы в отопительный период не было проблем.

Меняют пять метров участка трубопровода. Отключили восемь жилых домов и два детских сада. Вернуть ресурс планируют в 17:00.

«Мы сожалеем, что такого рода работы доставляют неудобства жителям, нарушают привычный комфорт. Но не ремонтировать повреждения теплосетей нельзя, особенно в осенне-зимний сезон. Оперативный ремонт, повторим, необходим, чтобы не подвергать систему теплоснабжения риску развития нештатной ситуации», – сообщили в пресс-службе.

После восстановления теплоснабжения понадобится еще время, чтобы тепло включили в домах. Это уже будет зависеть от управляющей компании. Если ресурс не появился, обращайтесь в УК или ТСЖ.

Теплосеть проложили в 1975 году. Поэтому возможны дефекты на трубопроводах.

«Срок ее службы подходит к окончанию, и это основная причина возникающих дефектов и повреждений», – сообщили в «Т Плюс».

В 2025-м ее заменят в рамках концессионного соглашения.

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