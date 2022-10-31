Мужчина сбил двух девочек на пешеходном переходе в Глазове

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

28 октября в Глазове на улице Сибирская произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 88-летний мужчина сбил двух девочек на пешеходном переходе.

Дети, в возрасте 4 и 9 лет, со своей мамой переходили дорогу по нерегулируемой зебре. В результате ДТП девочки получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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