Пьяный водитель в Ижевске выехал на встречку и врезался в запорожец

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

28 октября в Ижевске на улице Олега Кошевого произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Пьяный мужчина за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «ЗАЗ».

В результате ДТП три пассажира запорожца получили травмы, среди них 2 детей в возрасте 9 и 4 лет. Им оказана медицинская помощь.

В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы, а автомобиль помещен на специализированную стоянку. Ведется расследование.

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