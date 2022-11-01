Менеджер банка в Ижевске оформил на своего клиента фиктивный кредит

Мужчину лишили свободы на 2 года
Фото: Константин ИВШИН
В столице Удмуртии осудили 32-летнего экс-менеджера одного из ижевских банков. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он признан виновным за мошенничество.
В 2020 году, тогда еще, менеджер банка по работе с физическими и юридическими лицами воспользовался своим служебным положением и раздобыл копии документов одного из своих клиентов. Мужчина также создал электронную почту на его имя и отправил запрос в банк на открытие дополнительного счета. Когда банк одобрил заявку, мошенник подписал документы от чужого имени.
Затем в апреле 2021 года экс-менеджер через мобильное приложение оформил кредит на имя своей жертвы в размере 2 миллионов рублей. Полученные деньги злоумышленник потратил на свои личные нужды.
Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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