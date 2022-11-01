В Удмуртии за сутки выявили 148 новых случаев COVID-19

385 пациентов выздоровели Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 11 детей до 18 лет и 57 жителей региона старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 6 человек.

385 пациентов выздоровели. Их выписали.

96 человек в ковид-стационарах находятся в состоянии средней тяжести, 15 - в тяжелом, из них 3 на ИВЛ.

Умер мужчина. Ему был 71 год.

Вакцинировались 705 905 жителей региона, 565 003 из них получили второй компонент. 255 575 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 222 949 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 216 141 человек выздоровели. 4 130 летальных случаев, из них 3 930 - с подтвержденным диагнозом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Менеджер банка в Ижевске оформил на своего клиента фиктивный кредит

С 1 ноября в Ижевске на улице Ленина приостановят движения трамваев маршрутов 5 и 10

Мужчина сбил двух девочек на пешеходном переходе в Глазове