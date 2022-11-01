16-летняя девушка подозревается в краже золотого браслета у своего отца в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Воткинске 16-летняя местная жительница украла золотой браслет у своего папы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Отметим, что подозреваемая не живет вместе с отцом.

Девочка пришла в гости к своему родителю и решила поискать зарядник для телефона. Во время поисков она нашла золотой браслет стоимостью 55 тысяч рублей. Она забрала украшение и сдала в ломбард за 19 тысяч рублей. Деньги потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов ищут похищенный браслет.

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