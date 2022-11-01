На пост руководителя администрации Ленинского района Ижевска назначен новый глава

Фото: сайт администрации города

На пост главы Администрации Ленинского района Ижевска назначили Артура Акбашева. Как сообщает пресс-служба Администрации города, в свои полномочия он вступает с 1 ноября.

На этом посте он сменил Атласа Хайрутдинова. Его перевели на прежнюю должность заместителя Главы Администрации района.

СПРАВКА

Родился 5 мая 1971 года в Агрызе.

С 1992 по 2020 прошел путь от электромонтера до начальника железнодорожного вокзала Ижевска.

Последние два года был руководителем исполнительного комитета Агрызского муниципального района в Татарстане.

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