На пост руководителя администрации Ленинского района Ижевска назначен новый глава

Фото: сайт администрации города
На пост главы Администрации Ленинского района Ижевска назначили Артура Акбашева. Как сообщает пресс-служба Администрации города, в свои полномочия он вступает с 1 ноября.
На этом посте он сменил Атласа Хайрутдинова. Его перевели на прежнюю должность заместителя Главы Администрации района.
СПРАВКА
Родился 5 мая 1971 года в Агрызе.
С 1992 по 2020 прошел путь от электромонтера до начальника железнодорожного вокзала Ижевска.
Последние два года был руководителем исполнительного комитета Агрызского муниципального района в Татарстане.
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