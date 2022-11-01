Почти 10 тонн дизельного топлива украл водитель грузоперевозок у своего начальства

Фото: МВД Удмуртии

Бывшего водителя одной из транспортных компаний в Ижевске подозревают в краже дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

С 2021 года по сентябрь 2022 года мужчина украл около 10 тонн дизельного топлива с автозаправочной станции. Общий ущерб составил почти 450 тысяч рублей. Топливо он оплачивал транспортной картой одного из сотрудников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

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