Около нуля градусов и мокрый снег прогнозируют синоптики в Ижевске 6 ноября

Днем в Ижевске будет довольно тепло, но к ночи похолодает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 6 ноября в Ижевске ожидается облачная погода, хотя, по данным Росгидрометцентра, солнце, возможно, несколько раз в течение дня и выглянет.

Температура воздуха днем составит около 0 °С. Из осадков – небольшой снег местами, возможно, мокрый. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до -2 °С. Ветер изменит направление на западное, его скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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