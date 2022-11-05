Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября: Рыб захотят похитить, Водолеи будут сиять от счастья, а у Раков все пойдет не по плану

Узнайте, что приготовила для вас следующая неделя. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на следующую неделю ноября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

На этой неделе вам предложат интересную поездку. Скорее собирайте небольшой чемодан и будьте наготове. Это небольшое путешествие сблизит вас с одним человеком, который уже давно положил на вас глаз.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вам предстоит побегать по различными инстанциям, чтобы собрать необходимые документы. Они могут быть связаны со сменой работы, получением прав, покупкой недвижимости или транспорта.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет очень суматошной и волнительной. Возможно вам предстоит готовить очень важное мероприятие, от которого может зависеть ваша карьера. Вам потребуется много сил и терпения, чтобы все прошло на высшем уровне.

РАК

На этой неделе все может пойти не так как вы запланировали, но не спешите расстраиваться. Возможно, судьба хочет направить вас к вашему счастью. Просто следуйте за своим сердцем!

ЛЕВ

Кто-то захочет вас обмануть на этой неделе. Этот человек искренне надеется, что вы не о чем не догадаетесь. Но вы сможете вывести обманщика на чистую воду, главное будьте внимательными к мелочам.

ДЕВА

На этой неделе вы будете всем очень нужны. У вас будет очень плотный график. Встречи, банкеты, помощь другу и ремонт - все это может ожидать вас в ближайшем будущем.

ВЕСЫ

Человек, которого вы так давно не видели, обрадует вас радостной новостью. Возможно вы узнаете о скором пополнении, приезде гостей или же вас пригласят на свадьбу.

СКОРПИОН

Эту неделю вам стоит посвятить самообразованию. Возможно вам стоит записаться на курсы иностранного языка, послушать лекцию по психологии или отправиться на выставку. Есть вероятность, что там вы встретитесь с очень интересным человеком, который на долгое время западет вам в душу.

СТРЕЛЕЦ

Вам стоит меньше переживать из-за пустяков на этой неделе. Есть шанс, что из-за стресса вы будете чувствовать себя нехорошо. Постарайтесь больше отдыхать и проводить время с близкими, чтобы все пришло в норму.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам будет постоянно хотеться праздника. Устройте небольшую вечеринку с друзьями с песнями, танцами и различными вкусностями. Только сильно не шумите, а то ваши соседи будут очень ворчать на вас.

ВОДОЛЕЙ

Ваша главная проблема может решится на этой неделе, благодаря добрым людям. Вы будете просто сиять и плакать от счастья. Приготовьте платочки и камеру, чтобы запечатлеть этот момент.

РЫБЫ

Кто-то захочет вас похитить на этой неделе. Он или она посадит вас в машину и увезет в мир любви и тепла, где вы будете только вдвоем. Эти воспоминания еще очень долго будут вызывать у вас улыбку и трепет.

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