«Лучше купить заранее, чем потом носиться по магазинам»: что жители столицы Удмуртии могут купить к Новому году по доступным ценам и уже сейчас

В Ижевске начинает появляться новогоднее настроение. Фото: Алина Гужавина
Чуть меньше двух месяцев осталось до Нового года, и на полках магазинов постепенно начинает появляться праздничный ассортимент. «Комсомолка» посетила несколько известных торговых точек и узнала, что для новогоднего оформления можно купить уже сегодня и дорого ли сейчас украсить квартиру.
Пока цены не взлетели до потолка
В сети экономмагазинов FixPrice к празднованию Нового года уже все готово. Здесь мы нашли елочные украшения и маленькие искусственные елочки, а также гирлянды – без особых изысков, но симпатичные. Есть также сувениры, символы 2023 года и не слишком дорогая подарочная упаковка. А еще мы нашли в «Фиксе» недорогие новогодние растяжки. Цены, если сравнивать с большими супермаркетами, достаточно низкие: 49,50–349 рублей. Но, возможно, ближе к Новому году они изменятся.
«За неделю до самого праздника цены взлетают до потолка, а товары в момент исчезают с полок. Поэтому лучше я куплю игрушки и подарки за пару месяцев до Нового года, чем потом буду носиться по магазинам в поисках нужного», – рассказала одна из покупательниц.
Вот что мы нашли на полках в FixPrice. Фото: сайт FixPrice
Фото: сайт FixPrice
Фото: сайт FixPrice
Фото: сайт FixPrice
Цены выше – ассортимент больше
Новогодние украшения для дома уже появились и в «Галамарте». Здесь ижевчане могут найти искусственные ели, гирлянды и шары, а также плюшевых котиков и зайчат – это символы следующего года. Есть и украшения для праздничного стола, посуда для сервировки, в том числе фигурные тарелки и разноцветные бокалы. Все для праздничного настроения расположилось на отдельном стеллаже, так что искать по всему магазину не нужно.
«Когда захожу в магазины и вижу эти блестящие украшения, сразу вспоминается Новый год. Не могу пройти мимо, хочется создать себе соответствующее настроение. Так что, почему бы не купить шаров для елки или маленькую статуэтку? И дома уже атмосфера становится другой, и сразу радость на душе появляется», – поделилась ижевчанка, встреченная нами в магазине.
Что касается цен, то они в «Галамарте» несколько выше, чем в FixPrice, однако и выбор больше. Дешевле всего – наклейки на окна, маленькие елочные украшения и магнитики – стоят от 30 рублей. Но есть и товары подороже. Основная часть украшений стоит в пределах 300–350 рублей. Есть и главный символ праздника – роскошная искусственная елка двухметровой высоты – за нее придется отдать порядка 10 тысяч рублей.
Из новогоднего ассортимента «Галамарт». Фото: Алина Гужавина
Фото: Алина Гужавина
Фото: Алина Гужавина
Фото: Алина Гужавина
А если заказать через интернет?
Если же вы не интересуетесь мишурой и шариками, а решили сделать в новогоднем оформлении упор на праздничную посуду и текстиль, то одним из вариантов может стать интернет-магазин KUCHENLAND. Мы зашли на сайт и обнаружили там специальные новогодние коллекции – как для сервировки стола, так и для украшения дома в целом. В каталоге есть праздничные бокалы, большие блюда, расписанные в новогоднем стиле, а также другая посуда. Есть ароматические диффузоры и свечи в новогоднем стиле, и еще много других декоративных вещиц.
«Я в последние годы начала понимать, что в перед праздником на стеллажах остаются те товары, которые уже со сколами, поломанные или стоят слишком дорого. Поэтому стала покупать заранее именно посуду и игрушки. Так и не разоришься, и найдешь красивые предметы интерьера», – рассказала нам жительница Ижевска, постоянно пользующаяся интернет-магазинами.
Стоимость наборов новогодней посуды на интернет-площадке может составлять несколько тысяч рублей, но в канун праздника подскочит еще больше, так что если брать, то действительно брать сейчас.
А вот что мы нашли в KUCHENLAND. Фото: сайт KUCHENLAND
Фото: сайт KUCHENLAND
Фото: сайт KUCHENLAND
Фото: сайт KUCHENLAND
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ХК «Ижсталь» одержала победу в Ижевске над ХК АКМ из Тульской области
3 ноября 2022 года в Воткинске состоялось открытие мемориальной доски сестры Петра Чайковского
«Им не дано слышать, а я пою и пишу песни»: ижевчанин из семьи глухих станет звездой российского шоу-бизнеса