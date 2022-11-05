«Лучше купить заранее, чем потом носиться по магазинам»: что жители столицы Удмуртии могут купить к Новому году по доступным ценам и уже сейчас

В Ижевске начинает появляться новогоднее настроение. Фото: Алина Гужавина

Чуть меньше двух месяцев осталось до Нового года, и на полках магазинов постепенно начинает появляться праздничный ассортимент. «Комсомолка» посетила несколько известных торговых точек и узнала, что для новогоднего оформления можно купить уже сегодня и дорого ли сейчас украсить квартиру.

Пока цены не взлетели до потолка

В сети экономмагазинов FixPrice к празднованию Нового года уже все готово. Здесь мы нашли елочные украшения и маленькие искусственные елочки, а также гирлянды – без особых изысков, но симпатичные. Есть также сувениры, символы 2023 года и не слишком дорогая подарочная упаковка. А еще мы нашли в «Фиксе» недорогие новогодние растяжки. Цены, если сравнивать с большими супермаркетами, достаточно низкие: 49,50–349 рублей. Но, возможно, ближе к Новому году они изменятся.

«За неделю до самого праздника цены взлетают до потолка, а товары в момент исчезают с полок. Поэтому лучше я куплю игрушки и подарки за пару месяцев до Нового года, чем потом буду носиться по магазинам в поисках нужного», – рассказала одна из покупательниц.

Вот что мы нашли на полках в FixPrice. Фото: сайт FixPrice

Фото: сайт FixPrice

Фото: сайт FixPrice

Фото: сайт FixPrice

Цены выше – ассортимент больше

Новогодние украшения для дома уже появились и в «Галамарте». Здесь ижевчане могут найти искусственные ели, гирлянды и шары, а также плюшевых котиков и зайчат – это символы следующего года. Есть и украшения для праздничного стола, посуда для сервировки, в том числе фигурные тарелки и разноцветные бокалы. Все для праздничного настроения расположилось на отдельном стеллаже, так что искать по всему магазину не нужно.

«Когда захожу в магазины и вижу эти блестящие украшения, сразу вспоминается Новый год. Не могу пройти мимо, хочется создать себе соответствующее настроение. Так что, почему бы не купить шаров для елки или маленькую статуэтку? И дома уже атмосфера становится другой, и сразу радость на душе появляется», – поделилась ижевчанка, встреченная нами в магазине.

Что касается цен, то они в «Галамарте» несколько выше, чем в FixPrice, однако и выбор больше. Дешевле всего – наклейки на окна, маленькие елочные украшения и магнитики – стоят от 30 рублей. Но есть и товары подороже. Основная часть украшений стоит в пределах 300–350 рублей. Есть и главный символ праздника – роскошная искусственная елка двухметровой высоты – за нее придется отдать порядка 10 тысяч рублей.

Из новогоднего ассортимента «Галамарт». Фото: Алина Гужавина

Фото: Алина Гужавина

Фото: Алина Гужавина

Фото: Алина Гужавина

А если заказать через интернет?

Если же вы не интересуетесь мишурой и шариками, а решили сделать в новогоднем оформлении упор на праздничную посуду и текстиль, то одним из вариантов может стать интернет-магазин KUCHENLAND. Мы зашли на сайт и обнаружили там специальные новогодние коллекции – как для сервировки стола, так и для украшения дома в целом. В каталоге есть праздничные бокалы, большие блюда, расписанные в новогоднем стиле, а также другая посуда. Есть ароматические диффузоры и свечи в новогоднем стиле, и еще много других декоративных вещиц.

«Я в последние годы начала понимать, что в перед праздником на стеллажах остаются те товары, которые уже со сколами, поломанные или стоят слишком дорого. Поэтому стала покупать заранее именно посуду и игрушки. Так и не разоришься, и найдешь красивые предметы интерьера», – рассказала нам жительница Ижевска, постоянно пользующаяся интернет-магазинами.

Стоимость наборов новогодней посуды на интернет-площадке может составлять несколько тысяч рублей, но в канун праздника подскочит еще больше, так что если брать, то действительно брать сейчас.

А вот что мы нашли в KUCHENLAND. Фото: сайт KUCHENLAND

Фото: сайт KUCHENLAND

Фото: сайт KUCHENLAND

Фото: сайт KUCHENLAND

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