Покупатель российской сети ресторанов KFC из Ижевска планирует закончить сделку до конца 2022 года

KFC ожидает ребрендинг Фото: Амир Закиров

Ижевский бизнесмен, директор ГК «Фуд-сервис» и ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов сообщил, что сделку по приобретению сети ресторанов быстрого питания KFC планируют завершить до конца этого года. По информации Коммерсантъ, он сделал это заявление в рамках форума «Сделано в Удмуртии».

«Мы достигли договоренности, что мы сохраним меню полностью, и в нем только четыре позиции пройдут ренейминг – сами по себе блюда, вкусы и качество, с тем, что было составляющим нашего бренда, у нас остается», – сказал предприниматель.

На данный момент сделка находится на этапе проверки документации спецслужбами.

Напомним, 24 октября стало известно, что бизнесмены из Ижевска Андрей Осколков и Константин Котов подписали договор купли-продажи с американской компанией Yum! Brands о выкупе прав собственности на российские рестораны KFC. Тогда актив оценили в 1,3 млрд рублей.

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