Владимир Костин. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Спустя месяц работы Владимир Костин покинул пост первого замруководителя администрации главы Удмуртии. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Чиновник принял решение продолжить карьеру в качестве заместителя руководителя центрального аппарата партии ЛДПР.

Напоминаем, что к обязанностям первого замруководителя администрации главы Удмуртии Костин приступил 10 октября. На эту должность его назначил глава республики Александр Бречалов.

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