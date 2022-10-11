Первым замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии назначили Владимира Костина

Владимир Костин. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Владимира Костина на пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К исполнению своих обязанностей Костин приступил 10 октября.

В 2006 году Костин окончил Вятский государственный университет по специальности «Экономика и управление». После выпуска работал в законодательном собрании Кировской области. Позднее возглавлял комитет по законодательству и местному самоуправлению.

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