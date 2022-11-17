Первая группа срочников из Удмуртии отправилась на военную службу

Планируется призвать 1 300 бойцов. Фото: Ярослав Семенов в ВКонтакте

На военную службу отправили первую группу призывников из Удмуртии. Об этом сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов на своей странице в ВКонтакте.

Солдатов распределят по воинским частям по всем регионам нашей Родины. Всего за время осеннего призыва планируется привлечь около 1 300 человек. Напоминаем, что военный призыв продлится с 1 ноября по 15 декабря.

Семенов также подчеркнул, что ни одного из призывников не направят в зону проведения СВО.

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