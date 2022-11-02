На срочную службу в Удмуртии призовут около 1300 человек

Молодых людей не будут отправлять в зону СВО Фото: Архив КП

В Удмуртии в рамках осеннего призыва на срочную службу планируется привлечь около 1300 мужчин. Об этом сообщает телеграм-канал Объясняем.Удмуртия.

Военный призыв продлится с 1 ноября по 15 декабря. Под критерии подходят юноши в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не проходили срочную службу. Соответственно, это молодые люди 1995–2004 годов рождения. Отметим, что призывники должны достигнуть 18-летия не позднее 31 декабря, а 27-летия – не ранее 1 января 2023 года.

Молодых людей не будут отправлять в зону СВО. Всех военнослужащих своевременно уволят, как только подойдет к концу срок их службы.

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