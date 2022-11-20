Погода в Ижевске 20 ноября: -11 °С и гололедица

Синоптики обещают переменную облачность
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро! Сегодня, 20 ноября, в Ижевске температура воздуха днем составит -9...-11 °С. Ожидается переменная облачность, а на дорогах образуется гололедица.
Порывы северо-восточного ветра достигнут 3-8 м/c.
Желаем вам отличного дня!
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