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НовостиОбщество20 ноября 2022 4:10

Погода в Ижевске 20 ноября: -11 °С и гололедица

Рассказываем о погоде на день
Софья Лямина
Синоптики обещают переменную облачность

Синоптики обещают переменную облачность

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро! Сегодня, 20 ноября, в Ижевске температура воздуха днем составит -9...-11 °С. Ожидается переменная облачность, а на дорогах образуется гололедица.

Порывы северо-восточного ветра достигнут 3-8 м/c.

Желаем вам отличного дня!

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