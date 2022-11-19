«Тренируюсь в зале 8-9 часов»: жительница Ижевска выступит в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Арина Радке в шоу «Новые танцы». Фото: предоставлены телеканалом

Жительница Ижевска Арина Радке приняла участие в новом сезоне танцевального шоу «Новые танцы» (16+) на телеканале ТНТ. «Комсомолка» пообщалась с Ариной и узнала, как девушка готовилась к кастингу и что покажет на сцене телешоу.

Не думала, что пройдет на проект

Пойти на кастинг шоу «Новые танцы» Арине предложили друзья. Раньше она ни в чем подобном не участвовала.

«Я не представляла, что это такое. Это мой первый опыт в телевизионном проекте. И у меня не было никаких надежд на то, что я пройду», – рассказывает Арина. Чтобы придумать идею номера на кастинг, она потратила месяц.

«У меня был ступор – идей не было. Я долго выбирала музыку, образ, идею – подошла к этому очень щепетильно. И остановилась на своей сильной стороне – это странное, абстрактное, экспериментальное. Выбрала японские мотивы. Мой номер был для меня лексически сложен, нужно было его правильно преподнести».

Арина Радке родилась и выросла в Ижевске. Фото: предоставлены телеканалом

К подготовке Арина подошла серьезно, тренировалась каждый день.

Кастинг прошел в Екатеринбурге. Ижевчанка приехала за день до его начала. И вместо того, чтобы выспаться, ночью снова тренировалась в зале.

«Отрабатывала, тренировалась с температурой, но результатом на кастинге я была довольна. На тот момент это был самый сильный материал, который я поставила», – уверяет Арина.

Когда ей пришло письмо с подтверждением ее участия в «Новых танцах», она запаниковала.

«В этот момент я сидела в студии в Ижевске. У меня был очень плохой день, который изначально не задался. Я помню, как говорила фразу о том, что этот день скрасит только то, что я попаду на проект. Через полчаса пришло письмо. Я сильно удивилась. А потом запаниковала, ведь столько всего нужно было подготовить».

На проекте было комфортно

Арина рассказывает, что на проекте ей было комфортно, она не хотела уйти или бросить его.

«Было тяжело, когда я заболела. Стало тяжело тренироваться и ставить номера. Проект – это классная площадка для реализации своих идей, именно там ты можешь сделать все, что ты хочешь», – говорит Арина. Она и дальше хочет участвовать в подобных шоу, но уже с другим танцем, стилем, посылом и, по ее словам, «с другой головой».

«За кулисами мне очень нравилось наблюдать за съемочной суматохой. Как работают костюмеры, визажисты, бегают продюсеры. Несмотря на все это, на проекте доброжелательная атмосфера. Мои ожидания не совпали с реальностью, но в хорошем смысле этого слова. Я переживала, что на проекте все будет серьезно, строго, но все оказалось гораздо приятнее, дружественнее. В такой атмосфере очень приятно работать», – подчеркивает ижевчанка.

Она советует всем танцорам хоть раз попасть на «Танцы», где можно реализовать весь потенциал и раскрыть себя.

Арина преподает танцы. Фото: предоставлены телеканалом

В танцах с 16 лет

Арина Радке занимается танцами 16 лет. Сначала это были эстрадные танцы, потом современные танцы: хаус, хип-хоп, вог. Она танцевала в коллективах и командах, а потом все изменилось.

«Но в 11 классе я решила, что хочу развиваться и стать сольным танцором. Начала тренироваться, ездить на мастер-классы, заниматься в зале сама с собой. 11 класс был для меня сложным годом. Я начала преподавать, занималась с маленькими детьми эстрадными танцами, совмещала учебу, работу, подготовку к ЕГЭ и, ко всему этому, тренировалась в зале», – вспоминает девушка.

Сейчас она совершенствуется в жанре современного танца контемп.

«Для меня он самый подходящий, для моего тела и моей головы. Я нашла себя и в восторге от того, какие знания можно получить в этом направлении. Для меня это самое близкое направление в плане постановок, самотренировок, самопогружения и интереса».

По ее словам, пока в ее жизни главное занятие – это танцы, а ее лучшие друзья – зал и тренировки.

«Танцы – это творчество, коммуникации, опыт, споры, искренность. В них можно и нужно быть искренним. Как я разговариваю в жизни, так я и танцую. К примеру, я очень люблю материться. С одной стороны, это плохо, но мои танцы агрессивные, эмоциональные, импульсивные, как и сама я, – и это безумно круто. Я стараюсь никого из себя не строить и ни перед кем не выпендриваться, просто делаю, что нравится», – признается жительница Ижевска.

Сейчас Арина совершенствуется в жанре современного танца контемп. Фото: предоставлены телеканалом

Она проводит в зале по 8-9 часов. За это время может провести и групповые тренировки, и индивидуальные, поставить номер или подготовиться к чемпионатам. Говорит, что не может позволить себе проснуться и не поехать в зал, даже если у нее нет настроения и сил.

«В танцах меня цепляет, что даже несмотря на то, что это работа, она не кажется рутинной. Это твое творчество, и ты его ценишь. Я люблю свой танец, я не профессионал, но я стремлюсь к этому. Я стремлюсь быть жадной на информацию, хочу большего, лучшего и качественного», – говорит Арина.

Кстати, выступление нашей танцовщицы можно увидеть уже в эту субботу, 19 ноября, в 22:00 на телеканале ТНТ.

Справка КП

«Новые танцы» – российское танцевальное телешоу, первый сезон которого прошел в прошлом году. В этот раз сезон состоит из 12 выпусков.

Ведущие проекта – Ульяна Пылаева и Ляйсан Утяшева. Все члены жюри будут меняться, кроме Мигеля.

Участников поделят на 4 категории: соло, дети, дуэты и команды. В новом сезоне из них не будут формировать команды: они будут соревноваться исключительно в очных танцевальных поединках.

Призовой фонд проекта – 7 миллионов рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Медведи в зоопарке Ижевска начали готовиться к зимнему сну

Гороскоп на неделю: с 21 по 27 ноября у Весов возрастет любвеобильность, а Козерогам стоит действовать с хитростью

Интересно и без опыта: какие вакансии можно найти в Ижевске