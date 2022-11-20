Стоимость дизельного топлива в Удмуртии выросла на 70 копеек за неделю

Рассказываем об актуальных ценах на ряд нефтепродуктов Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии в период с 8 по 14 ноября стоимость дизельного топлива выросла на 70 коп. Нефтепродукт достиг цены в 55,22 руб. за литр. Как сообщает Удмуртстат, среди регионов ПФО самая высокая стоимость этого нефтепродукта в Кировской области — 58,5 руб. за литр, а самая низкая в Марий Эл (52,68 руб.).

Вместе с тем стоимость бензина АИ-95 снизилась на 1 коп., вернув его к цене в 50,87 руб. за литр. Стоимость других марок бензина не изменилась.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Минздрав Удмуртии расторг трудовой договор с главврачем ГКБ № 9

В историческом здании для студотрядов Ижевска снесли крышу