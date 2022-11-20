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НовостиЭкономика20 ноября 2022 4:29

Стоимость дизельного топлива в Удмуртии выросла на 70 копеек за неделю

При этом бензин АИ-95 подешевел
Софья Лямина
Рассказываем об актуальных ценах на ряд нефтепродуктов

Рассказываем об актуальных ценах на ряд нефтепродуктов

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии в период с 8 по 14 ноября стоимость дизельного топлива выросла на 70 коп. Нефтепродукт достиг цены в 55,22 руб. за литр. Как сообщает Удмуртстат, среди регионов ПФО самая высокая стоимость этого нефтепродукта в Кировской области — 58,5 руб. за литр, а самая низкая в Марий Эл (52,68 руб.).

Вместе с тем стоимость бензина АИ-95 снизилась на 1 коп., вернув его к цене в 50,87 руб. за литр. Стоимость других марок бензина не изменилась.

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