Минздрав Удмуртии расторг трудовой договор с главврачем ГКБ № 9

Роман Конев

Роман Конев больше не является руководителем городской клинической больницы № 9 в Ижевске. Министерство здравоохранения Удмуртии досрочно прекратило с ним трудовой договор, истекающий 25 декабря этого года. Об этом сообщает «Коммертсантъ-Прикамье».

Роман Конев уже подтвердил, что покинул должность. Он рассказал, что решение Минздрава было неожиданным, но они договорились расторгнуть договор по соглашению сторон.

«В один день со мной был уволен Александр Шаклеин, главный врач Первой республиканской клинической больницы. Причины мне не понятны. Мне искренне жаль оставлять ГКБ №9 и коллектив, с которым удалось многое сделать в регионе. Большие планы работы были в рамках совета главных врачей Удмуртии, который я возглавлял. Удмуртия отстает от Пермского края в отношении технологий и организации процессов и конечно отличается большим дефицитом медицинских кадров», - сказал Роман Конев.

Отметим, коллектив больницы направил обращение главе Удмуртии Александру Бречалову. В нем они просят оставить Конева на посту главврача больницы.

Напомним, Роман Конев ранее возглавлял Добрянскую центральную районную больницу. В 2019 году его назначили руководить краевой больницей в Березниках. В конце февраля 2021 года из-за разногласий с некоторыми сотрудниками он ушел из больницы.

В Ижевск Конев приехал в мае прошлого года: главврачом ГКБ № 9 он официально был назначен в декабре 2021 года. В апреле 2022 года он возглавил совет главных врачей при Минздраве республики.

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