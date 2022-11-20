Продажи виниловых пластинок в Ижевске выросли на 44%

У жителей Ижевска вырос интерес к аналоговой музыке Фото: Архив «КП» в Ижевске

В столице Удмуртии горожане стали на 80% чаще покупать кассетные плееры в 2022 году, а магнитолы — на 62% активнее. При этом, по данным Авито, виниловые пластинки покупали на 44% чаще, а проигрыватели — 21%. Продажи магнитофонов не изменились.

Так, приобрести кассетные плееры можно за 1,28 тыс. руб., магнитолы — 2,85 тыс. руб. Покупка винилового проигрывателя горожанам в среднем обойдется в 7,48 тыс. руб., пластинок — 1,59 тыс. руб.

Так, наиболее популярными в Ижевске оказались пластинки Led Zeppelin, продажи которых выросли на 67%, The Beatles — 50%, Pink Floyd — 25%. Пластинки Queen и Арии покупали в два раза чаще, Deep Purple — в 3,3 раза.

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