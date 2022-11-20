Больше 90 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Удмуртии в другие страны

Экспортировались береста, сосновый корень и березовый шпон Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала 2022 года из Удмуртии экспортировали 90,65 тыс. кубометров лесопродукции, в том числе 111,82 кг бересты и соснового корня и 1,11 тыс. кубометров березового шпона. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, продукцию направляют в Азербайджан, Узбекистан и Китай.

В частности, в ноябре в республике проконтролировали отправку 6,69 тыс. кубометров лесопродукции в Китай, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Армению.

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