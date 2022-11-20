Человека эвакуировали при пожаре в 9-этажном доме в Глазове на улице Пехтина

Пожарные выезжали на вызовы 13 раз за сутки Фото: Архив «КП» в Ижевске

19 ноября около 21:30 в Глазове на улице Пехтина произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, к моменту прибытия пожарных подъезд был плотно задымлен.

Пожарные вывели на свежий воздуха хозяина квартиры на пятом этаже, где произошло возгорание. О пострадавших не сообщается. Общая площадь пожара составила 13 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Отмечается, что за минувшие сутки, 19 ноября, пожарные-спасатели 13 раз выезжали на пожары, из них в семи случаях вызовы были ложными.

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