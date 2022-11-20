Похороны депутата гордумы Воткинска Руслана Шаймарданова и рядового Виталия Белова прошли в Удмуртии

Помощь семьям военнослужащих оказывается в полном объеме Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 20 ноября, в Воткинске простились с погибшими на Украине гвардии сержантом Русланом Шаймардановым и рядовым Виталием Беловым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, похороны военнослужащих прошли со всеми военными почестями.

За героизм, проявленный в ходе спецоперации на Украине, Руслана Шаймарданова и Виталия Белова представили к государственным наградам посмертно. Помощь их семьям оказывается в полном объеме.

Напомним, о смерти руководителя военно-патриотического клуба «Десантник», депутата Воткинской городской Думы Руслана Шаймарданова сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев. Мандат был передан военнослужащему в сентябре, через несколько дней Руслан Шаймарданов отправился для участия в спецоперации на Украине.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Человека эвакуировали при пожаре в 9-этажном доме в Глазове на улице Пехтина

Стоимость дизельного топлива в Удмуртии выросла на 70 копеек за неделю