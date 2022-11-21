Погода в Ижевске 21 ноября: -7 градусов и переменная облачность

Возможен небольшой снег фото: арзив редакции«КП»–Ижевск

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице республики в течение дня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -7 °С. Ветер западный 2 м/с. Ночью ожидаются заморозки. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура опустится до -13 °С.

Хорошего вам дня!

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