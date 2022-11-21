Спасатели вызволили из ледового плена пятерых рыбаков в Удмуртии

регионе с 31 октября действует запрет на навигацию по водоемам Фото: Константин ИВШИН

Накануне, сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии доставили на берег пятерых рыбаков, которые застряли на небольшом острове на реке Белая в Каракулинском районе.

Мужчины отправились на рыбалку, на лодке «Прогресс», несмотря на то, что в регионе с 31 октября действует запрет на навигацию по водоемам. Ледяная кромка пробила борт плавательного средства, но рыбакам удалось добраться до острова. Повреждения транспортного средства были фатальны, поэтому пришлось вызвать спасателей, которые доставили пострадавших на берег.

«На водоемах с быстрым течением лед только начал вставать. Сейчас его толщина у берега составляет всего 1,5 см. Мы рекомендуем отказаться от подледного лова и выхода на водоемы, пока лед не окрепнет. Все подразделения Поисково-спасательной службы находятся в полной боевой готовности. Но помните: человек, провалившись под лед, может продержаться на воде всего 5-15 минут. Поэтому ваша ответственность – залог вашей безопасности», – говорится в сообщении начальника ведомства Валерия Старцева.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Человека эвакуировали при пожаре в 9-этажном доме в Глазове на улице Пехтина

Стоимость дизельного топлива в Удмуртии выросла на 70 копеек за неделю