Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 4:05

На землях сельхозпредприятий Удмуртии обнаружено 40 несанкционированных свалок

25 из них уже ликвидированы
Дана Солнцева
За 2022 год было ликвидировано 25 свалок на землях сельскохозяйственного назначения

За 2022 год было ликвидировано 25 свалок на землях сельскохозяйственного назначения

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За 2022 год на территории Удмуртии специалистами Россельхознадзора было ликвидировано 25 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подобные свалки представляют высокую эпидемиологическую опасность. Они приводят к загрязнению почвы, привлекают грызунов, мелких животных и птиц, которые разносят возбудителей опасных инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении ведомства.

Всего было проведено 79 выездных обследований земель на территории площадью 22,0261 га с целью профилактики и выявления нарушений.

По их результатам, на сельскохозяйственных территориях республики всего было выявлено 40 стихийных свалок общей площадью 13,8 га, расположенных в Завьяловском, Вавожском, Воткинском и других районах Удмуртии.

Исследования выявили загрязнения почвы и подтвердили, что на землях складируются пластиковые, стеклянные, металлические упаковки от пищевых продуктов, строительные материалы, доски и отходы животноводства.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Человека эвакуировали при пожаре в 9-этажном доме в Глазове на улице Пехтина

Стоимость дизельного топлива в Удмуртии выросла на 70 копеек за неделю