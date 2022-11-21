На землях сельхозпредприятий Удмуртии обнаружено 40 несанкционированных свалок

За 2022 год было ликвидировано 25 свалок на землях сельскохозяйственного назначения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За 2022 год на территории Удмуртии специалистами Россельхознадзора было ликвидировано 25 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подобные свалки представляют высокую эпидемиологическую опасность. Они приводят к загрязнению почвы, привлекают грызунов, мелких животных и птиц, которые разносят возбудителей опасных инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении ведомства.

Всего было проведено 79 выездных обследований земель на территории площадью 22,0261 га с целью профилактики и выявления нарушений.

По их результатам, на сельскохозяйственных территориях республики всего было выявлено 40 стихийных свалок общей площадью 13,8 га, расположенных в Завьяловском, Вавожском, Воткинском и других районах Удмуртии.

Исследования выявили загрязнения почвы и подтвердили, что на землях складируются пластиковые, стеклянные, металлические упаковки от пищевых продуктов, строительные материалы, доски и отходы животноводства.

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