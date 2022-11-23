16,6 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь в 2022 году

По сравнению с прошлым годом затраты на хмельные напитки возросли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие 9 месяцев 2022 года жители Удмуртии потратили 16,6 млрд рублей на покупку алкоголя, что на 1,5 % больше, чем за тот же период 2021 года. Такие данные сообщает Удмуртстат.

Если рассчитать среднюю сумму на одного жителя, то получается, что с января по сентябрь каждый потратил на спиртное около 11,2 тыс. руб. На самом деле цифра будет еще больше, так как часть населения такие напитки на самом деле не употребляет.

При этом в общем объеме оборота розничной торговли в Удмуртии на долю алкоголя сейчас приходится 7,4 %.

Больше всего за рассматриваемый период жители покупали пиво и напитки на его основе – было продано 6624 тыс. дкл за 9 месяцев. Водки продали меньше – 923 тыс. дкл. Вино оказалось только на третьем месте с 333 тыс. дкл.

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