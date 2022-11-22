Бесплатные катки в трех парках будут работать в Ижевске в 2022–2023 году

Бесплатно можно будет прокатиться только на своих коньках Фото: Архив КП

В новом зимнем сезоне в столице Удмуртии откроют три бесплатных катка: в парке Горького, парке Кирова и сквере Оружейника Драгунова. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе «Парков Ижевска».

В Летнем саду появится каток на аллее и отдельная зона для детей, которые только учатся держаться на коньках. В парке Кирова пространство тоже появится на аллее, ледовая дорожка будет круговой формы. По краям установят бортики. В обоих общественных пространствах уже началась заливка. Открытие планируется 10 декабря.

В сквере Оружейника Драгунова тоже появится каток. Его месторасположение и точная дата открытия пока неизвестны.

Со своими коньками можно прийти и покататься бесплатно. Стоимость проката пока неизвестна.

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